Кличко: в финале Лиги чемпионов победит Киев

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Почётный и вечный чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе и мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», который пройдёт в столице Украины.

«Это лучший способ показать Киев. Знаю, что все мэры мира завидуют мне. У меня есть отличная возможность показать город благодаря лучшей игре мира. Это самое большое событие в нашей истории», — приводит слова Кличко AS.

Он также высказал мнение, кто одержит победу в нынешнем розыгрыше турнира.

«Выиграет… Киев! Мы собираемся победить. Потому что мы имеем честь быть хозяевами такого большого матча», — добавил мэр столицы Украины.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».

Ранее президент «Ювентуса» предложил пересмотреть формат Лиги чемпионов.

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