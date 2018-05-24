Кличко: в финале Лиги чемпионов победит Киев
«Это лучший способ показать Киев. Знаю, что все мэры мира завидуют мне. У меня есть отличная возможность показать город благодаря лучшей игре мира. Это самое большое событие в нашей истории», — приводит слова Кличко AS.
Он также высказал мнение, кто одержит победу в нынешнем розыгрыше турнира.
«Выиграет… Киев! Мы собираемся победить. Потому что мы имеем честь быть хозяевами такого большого матча», — добавил мэр столицы Украины.
Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».
Ранее президент «Ювентуса» предложил пересмотреть формат Лиги чемпионов.