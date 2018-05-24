Тренер сборной Латвии по скелетону Дукурс: в Красном море меньше соли, чем в пробах Зубкова

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Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс заявил, что содержание соли в допинг-пробе экс-бобслеиста Александра Зубкова, взятой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, превышает показатели соли в Красном море.

«В Красном море меньше соли, чем в пробах Зубкова. Люди не живут с таким уровнем. А он говорит: «Я чистый», — цитирует Дукурса Sport24.

Он также прокомментировал заявление Зубкова. По словам россиянина, Дукурс должен принести извинения за то, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял положительное решение по отношению к спортсмену.

«Был такой разговор в Уистлере. Но он же положительно дисквалифицирован — и такой надобности нет. Если бы его оправдали, я бы извинился, конечно. Я слово держу», — заявил Дукурс.

Ранее Дукурс заявил, что потерял уважение к российскому спорту.

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