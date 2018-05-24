Тренер сборной Латвии по скелетону Дукурс: в Красном море меньше соли, чем в пробах Зубкова
«В Красном море меньше соли, чем в пробах Зубкова. Люди не живут с таким уровнем. А он говорит: «Я чистый», — цитирует Дукурса Sport24.
Он также прокомментировал заявление Зубкова. По словам россиянина, Дукурс должен принести извинения за то, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял положительное решение по отношению к спортсмену.
«Был такой разговор в Уистлере. Но он же положительно дисквалифицирован — и такой надобности нет. Если бы его оправдали, я бы извинился, конечно. Я слово держу», — заявил Дукурс.
Ранее Дукурс заявил, что потерял уважение к российскому спорту.