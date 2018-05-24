Тренер Дукурс: я потерял уважение к российскому спорту

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс заявил, что изначально был согласен с результатами Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Когда вернулся домой, понял, что выиграл сильнейший — в моём виде спорта это Александр Третьяков. Мы заняли второе и четвёртое места, никаких претензий у меня не было. Но потом, когда стали выплывать новые данные, мне стало не по себе», — цитирует Дукурса Sport24.

Он признался, что в связи с допинговыми скандалами перестал уважать российский спорт.

«И, честно сказать, я потерял уважение к российскому спорту. Даже в пьяном виде, в каких-то кошмарах я не мог додуматься, что у страны существует допинговая программа. Просто в голове не укладывалось! Потом я это прокручивал и стало обидно», — сказал он.

Тренер также допускает, что вместо зрителей на трибунах сидели представители ФСБ.

«Может быть, 50% зритилей — фээсбэшники. Мы приехали на Олимпиаду, а как будто на открытый чемпионат России! Вся борьба — с четвёртого места. Я был на награждении горнолыжников и победителей женской эстафеты 4 по 5 км, когда зрители ушли! Потому что россиянам медалей не вручали. Было ощущение, что мы просто массовка, что никто нас здесь не ждёт», — добавил Дукурс.

Ранее главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс рассказал, что представители Федерации бобслея и скелетона России якобы специально игнорировали подготовку трассы во время официальных тренировок перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.