Левников прокомментировал своё назначение на пост главы судейского комитета РФС

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Новый глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников прокомментировал своё назначение.

Он сменил на этом посту Валентина Иванова, который отказался от должности в связи с большой загруженностью в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я получил предложение и согласился. Мне эта работа знакома: был председателем судейского комитета. Всё взвесил, подумал и согласился», — цитирует Левникова РИА Новости.

Ранее глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сообщил, что Николай Левников стал новым руководителем судейского комитета РФС.

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