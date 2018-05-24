Левников прокомментировал своё назначение на пост главы судейского комитета РФС

Новый глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников прокомментировал своё назначение.

Он сменил на этом посту Валентина Иванова, который отказался от должности в связи с большой загруженностью в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я получил предложение и согласился. Мне эта работа знакома: был председателем судейского комитета. Всё взвесил, подумал и согласился», — цитирует Левникова РИА Новости.

Ранее глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сообщил, что Николай Левников стал новым руководителем судейского комитета РФС.