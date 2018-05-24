Левников прокомментировал своё назначение на пост главы судейского комитета РФС
Он сменил на этом посту Валентина Иванова, который отказался от должности в связи с большой загруженностью в Международной федерации футбола (ФИФА).
«Я получил предложение и согласился. Мне эта работа знакома: был председателем судейского комитета. Всё взвесил, подумал и согласился», — цитирует Левникова РИА Новости.
Ранее глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сообщил, что Николай Левников стал новым руководителем судейского комитета РФС.