Шубенков, Лысенко и Сидорова примут участие в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
Приглашения для участия в турнире получили Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Данил Лысенко (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки в высоту), сообщает официальный сайт Бриллиантовой лиги.
Соревнования пройдут 25—26 мая в Юджине. Россияне выступят во второй день турнира.
Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала Андрея Гапона, Дениса Черняева, Алексея Толоконникова и Егора Николаева за нарушение антидопинговых правил.