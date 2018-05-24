Шубенков, Лысенко и Сидорова примут участие в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

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Три российских легкоатлета выступят на третьем этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

Приглашения для участия в турнире получили Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Данил Лысенко (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки в высоту), сообщает официальный сайт Бриллиантовой лиги.

Соревнования пройдут 25—26 мая в Юджине. Россияне выступят во второй день турнира.

Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала Андрея Гапона, Дениса Черняева, Алексея Толоконникова и Егора Николаева за нарушение антидопинговых правил.

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