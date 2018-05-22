ВФЛА дисквалифицировала четырёх российских легкоатлетов за допинг

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала Андрея Гапона, Дениса Черняева, Алексея Толоконникова и Егора Николаева за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что бегуны Гапон и Черняев отстранены на четыре года за уклонения от прохождения допинг-контроля, а Николаев — из-за положительной допинг-пробы.

Метатель копья Толоконников дисквалифицирован на два года, так как в его пробе обнаружено запрещённое вещество.

Ранее сообщалось, что шесть российских легкоатлетов подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. 

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