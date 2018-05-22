ВФЛА дисквалифицировала четырёх российских легкоатлетов за допинг
Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Отмечается, что бегуны Гапон и Черняев отстранены на четыре года за уклонения от прохождения допинг-контроля, а Николаев — из-за положительной допинг-пробы.
Метатель копья Толоконников дисквалифицирован на два года, так как в его пробе обнаружено запрещённое вещество.
Ранее сообщалось, что шесть российских легкоатлетов подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в нейтральном статусе.