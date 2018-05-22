Шесть российских легкоатлетов подали заявки в IAAF для участия в соревнованиях в нейтральном статусе

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Шесть российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для выступления в нейтральном статусе.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА)  сообщила, что заявки подали бегуньи Ирина Болдырева и Виктория Горлова, прыгунья в длину Мария Привалова, прыгунья в высоту Аделина Халикова, прыгун с шестом Георгий Горохов и метательница диска Наталья Широбокова, информирует ТАСС.

Горохов отправил заявку повторно, так как первоначально получил отказ из-за недостаточного присутствия в пулах допинг-тестирования.

Ранее сообщалось, что российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова примет участие в этапе Бриллиантовой лиги, который пройдёт в американском Юджине.

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