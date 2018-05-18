Легкоатлетка Сидорова получила американскую визу и выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова примет участие в этапе Бриллиантовой лиги, который пройдёт в американском Юджине.
«Вопрос с получением въездной визы в США решён, Анжелика едет на турнир в Юджин», — приводит ТАСС слова личного тренера спортсменки Светланы Абрамовой.
Соревнования в Юджине пройдут 26 мая.
Ранее сообщалось, что IAAF отказала в предоставлении нейтрального статуса десяти российским легкоатлетам.
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