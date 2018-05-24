«Бостон» обыграл «Кливленд» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» на своей площадке одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 96:83.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, записавший в свой актив 26 очков, десять подборов и пять передач.

В составе победителей наибольшую результативность показал Джейсон Тейтум, набравший 24 очка, а его партнёр по «Бостону» Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

Счёт в серии стал 3:2. Следующая игра состоится 26 мая в Кливленде.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.