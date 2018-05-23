«Наполи» объявил о назначении Анчелотти главным тренером команды

Итальянский футбольный клуб «Наполи» объявил о назначении Карло Анчелотти главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 58-летним итальянским специалистом рассчитано на три года.

Анчелотти в разные годы возглавлял такие клубы, как «Реал», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Ювентус» и другие. Последним его местом работы была мюнхенская «Бавария».

Ранее президент «Наполи» объявил об уходе Маурицио Сарри с поста главного тренера.