Третьяк: контракт с Воробьёвым ещё не подписан, но всё идёт к этому

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Илья Воробьёв, вероятно, продолжит работу в качестве главного тренера национальной команды.

«Контракт с Воробьёвым ещё не подписан, но всё идёт к этому. На сегодняшний день команда, которая выступала на чемпионате мира, могла добиться большего, но тренеры сделали всё возможное, выжали из ребят максимум для результата. Мы думаем над сроком контракта тренера, чтобы был стимул работы», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Воробьёв возглавил национальную команду 12 апреля 2018 года. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в Дании.

Ранее глава ФХР подвёл итоги сезона для сборной России по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных