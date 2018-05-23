Тренер Талалаев покинул футбольный клуб «Тамбов»

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Андрей Талалаев сообщил, что оставил пост главного тренера команды «Тамбов», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Талалаев сказал, что расторг контракт с клубом по обоюдному согласию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Он также не стал комментировать слухи о возможном назначении на пост главного тренера подмосковных «Химок».

Под руководством Талалаева «Тамбов» занял четвёртое место в ФНЛ, однако не смог обойти пермский «Амкар» по итогам стыковых матчей за право играть в Российской футбольной премьер-лиге. 

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Казахстана Юрий Красножан может возглавить «Тамбов».

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