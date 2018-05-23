Дзагоев подвёл итоги сезона для ЦСКА

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Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев подвёл итоги сезона для армейской команды в Российской футбольной премьер-лиге.

«Сезон успешный. Рассчитывать на первое место, наверное, нам не очень-то приходилось. Мы неровно прошли сезон, то, что заняли второе место, — для ЦСКА удачный исход, потому что это прямая путёвка в Лигу чемпионов. Учитывая наши кадровые потери и небольшую обойму футболистов в команде, это был хороший сезон для нас», — приводит слова Дзагоева ТАСС.

Он также рассказал, насколько важно было обойти в турнирной таблице московский «Спартак». 

«Само собой, важно, но и не только. «Спартак», конечно, вдвойне приятно обходить. Но всегда хочется занять наивысшее место», — заявил Дзагоев.

Ранее Дзагоев рассказал о своём отношении к негативу со стороны российских болельщиков накануне домашнего чемпионата мира.

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