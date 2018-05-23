СМИ: Тренер Анчелотти достиг договорённости с «Наполи»

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Итальянский тренер Карло Анчелотти достиг договорённости с футбольным клубом «Наполи».

Специалист провёл переговоры с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом, сообщает Football Italia.

Анчелотти сменит на должности главного тренера Маурицио Сарри, который должен уйти в отставку до конца мая. Контракт Анчелотти с «Наполи» будет рассчитан на три года.

Переговоры тренера и президента клуба продолжатся 23 мая.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер Карло Анчелотти встретится с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обговорить возможное назначение специалиста на пост наставника неаполитанской команды.

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