Стадион «Санкт-Петербург» перешёл в управление ФК «Зенит»

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Стадион «Санкт-Петербург» перешёл в управление футбольного клуба «Зенит».

Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

Акт приёмки-передачи подписали дочерняя компания сине-бело-голубых «Зенит Арена» и правительство города 18 мая.

Отмечается, что договорённость о передаче стадиона сроком на 49 лет была достигнута 15 февраля во время работы Российского инвестиционного форума в Сочи.

Стадион был открыт в 2017 году, по итогам сезона-2017/18 матчи «Зенита» в Санкт-Петербурге посетили более одного миллиона человек, что является национальным рекордом.

Ранее сообщалось, что Сарри ответил «Зениту» отказом.

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