СМИ: Сарри ответил «Зениту» отказом
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Маурицио Сарри отказался возглавить санкт-петербургский «Зенит».
Об этом сообщает CalcioNapoli24.
По информации издания, руководство сине-бело-голубых ждало ответа итальянца к пятнице, однако Сарри ответил до этого срока, не согласившись переехать в Россию.
Отмечается, что петербуржцы предлагали специалисту зарплату в размере €4 млн в год.
Ранее сообщалось, что Каррера не хочет видеть Сарри в «Зените».
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