СМИ: Сарри ответил «Зениту» отказом

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Маурицио Сарри отказался возглавить санкт-петербургский «Зенит».

Об этом сообщает CalcioNapoli24.

По информации издания, руководство сине-бело-голубых ждало ответа итальянца к пятнице, однако Сарри ответил до этого срока, не согласившись переехать в Россию.

Отмечается, что петербуржцы предлагали специалисту зарплату в размере €4 млн в год.

Ранее сообщалось, что Каррера не хочет видеть Сарри в «Зените».