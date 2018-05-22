Каррера не хочет видеть Сарри в «Зените»
«Надеюсь, что Сарри не окажется в «Зените». Серьёзно, он отличный тренер, «Наполи» при нём становится сильнее с каждым годом. В этом сезоне он сделал даже больше», — приводит слова Карреры Spotevai.it.
Специалист отметил, что Сарри смог бы играть в России в свой футбол.
«Но думаю, будет правильно, если он останется в «Наполи», потому что команда уже сократила отставание от «Ювентуса», — добавил Каррера.
Ранее агент футбольного тренера Сарри рассказал, в каком случае «Зенит» сможет нанять специалиста.