Каррера не хочет видеть Сарри в «Зените»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, что наставник итальянского футбольного клуба «Наполи» Маурицио Сарри может возглавить санкт-петербургский «Зенит».

«Надеюсь, что Сарри не окажется в «Зените». Серьёзно, он отличный тренер, «Наполи» при нём становится сильнее с каждым годом. В этом сезоне он сделал даже больше», — приводит слова Карреры Spotevai.it.

Специалист отметил, что Сарри смог бы играть в России в свой футбол.

«Но думаю, будет правильно, если он останется в «Наполи», потому что команда уже сократила отставание от «Ювентуса», — добавил Каррера.

Ранее агент футбольного тренера Сарри рассказал, в каком случае «Зенит» сможет нанять специалиста.