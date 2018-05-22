Каррера не хочет видеть Сарри в «Зените»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, что наставник итальянского футбольного клуба «Наполи» Маурицио Сарри может возглавить санкт-петербургский «Зенит».

«Надеюсь, что Сарри не окажется в «Зените». Серьёзно, он отличный тренер, «Наполи» при нём становится сильнее с каждым годом. В этом сезоне он сделал даже больше», — приводит слова Карреры Spotevai.it.

Специалист отметил, что Сарри смог бы играть в России в свой футбол.  

«Но думаю, будет правильно, если он останется в «Наполи», потому что команда уже сократила отставание от «Ювентуса», — добавил Каррера.

Ранее агент футбольного тренера Сарри рассказал, в каком случае «Зенит» сможет нанять специалиста.

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