Женский этап КМ по горным лыжам в Сочи включён в проект календаря сезона-2019/20

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Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в Сочи включён в проект календаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) на сезон-2019/20.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что этап в Сочи может пройти в начале февраля 2020 года. Спортсменки будут соревноваться в скоростном спуске и супергиганте.

Сезон должен стартовать 19 октября в Австрии.

Ранее сообщалось, что российские лыжники начали подготовку к новому сезону в Крыму.

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