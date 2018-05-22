Женский этап КМ по горным лыжам в Сочи включён в проект календаря сезона-2019/20
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в Сочи включён в проект календаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) на сезон-2019/20.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Отмечается, что этап в Сочи может пройти в начале февраля 2020 года. Спортсменки будут соревноваться в скоростном спуске и супергиганте.
Сезон должен стартовать 19 октября в Австрии.
Ранее сообщалось, что российские лыжники начали подготовку к новому сезону в Крыму.
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