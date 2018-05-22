Стал известен состав сборной Австрии по футболу на контрольный матч с Россией

Тренерский штаб сборной Австрии по футболу определился со списком футболистов, которые вызваны в расположение команды на контрольные матчи с Россией, Германией и Бразилией.

Как сообщает официальный сайт Австрийского футбольного союза, в сборную вызваны 27 игроков: — вратари: Хайнц Линднер («Грассхоппер», Швейцария), Йорг Зибенхандль («Штурм»), Чичан Станкович («Зальцбург»), Рихард Штребингер («Рапид»); — защитники: Мориц Бауэр, Кевин Виммер (оба — «Сток Сити», Англия), Кевин Данзо, Мартин Хинтереггер (оба — «Аугсбург», Германия), Александар Драгович («Лестер», Англия), Штефан Лайнер, Андреас Ульмер (оба — «Зальцбург»), Марвин Поцман («Штурм»), Себастьян Прёдль («Уотфорд», Англия), Давид Алаба («Бавария», Германия); — полузащитники: Юлиан Баумгартлингер («Байер», Германия), Флориан Гриллич («Хоффенхайм», Германия), Штефан Хирлендер, Петер Цуль (оба — «Штурм»), Штефан Ильсанкер («Лейпциг», Германия), Флориан Кайнц («Вердер», Германия), Томас Мург, Луис Шауб (оба — «Рапид»), Ксавьер Шлягер («Зальцбург»), Алессандро Шёпф («Шальке», Германия); — нападающие: Марко Арнаутович («Вест Хэм», Англия), Гвидо Бургшталлер («Шальке», Германия), Дени Алар («Штурм»). Сборные Австрии и России встретятся 30 мая в Инсбруке. Австрийцы не попали в финальную часть чемпионата мира. Ранее сообщалось, что Смолов получил травму колена.