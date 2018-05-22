Фетисову вручили почётный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России»

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков вручил двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Вячеславу Фетисову почётный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что церемония вручения состоялась в Госдуме РФ в рамках открытия выставки, которая посвящена юбилею легендарного хоккеиста.

«У тебя есть все возможные награды, но, как ни странно, у тебя нет главной награды Олимпийского комитета России, и я хочу эту историческую несправедливость устранить», — обратился Жуков к Фетисову.

Ранее Третьяк подвёл итоги сезона для сборной России по хоккею.

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