Фетисову вручили почётный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России»
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что церемония вручения состоялась в Госдуме РФ в рамках открытия выставки, которая посвящена юбилею легендарного хоккеиста.
«У тебя есть все возможные награды, но, как ни странно, у тебя нет главной награды Олимпийского комитета России, и я хочу эту историческую несправедливость устранить», — обратился Жуков к Фетисову.
Ранее Третьяк подвёл итоги сезона для сборной России по хоккею.