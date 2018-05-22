Фавр стал новым главным тренером дортмундской «Боруссии»
Дортмундская «Боруссия» объявила имя нового главного тренера команды.
Им стал бывший Люсьен Фавр, возглавлявший в прошлом сезоне французскую «Ниццу», сообщает официальная пресс-служба «Боруссии».
Контракт с 60-летним специалистом рассчитан на два сезона.
Ранее бывший наставник дортмундской «Боруссии» немец Томас Тухель стал главным тренером французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».
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