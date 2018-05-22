СМИ: Экс-футболист «Зенита» Шкртел перейдёт в «Рейнджерс»

Словацкий защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел перейдёт в шотландский «Рейнджерс».

Об этом сообщает The Scottish Sun.

Футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с клубом. «Фенербахче» получит £2,7 млн за 33-летнего игрока.

Словака очень хочет видеть в своих рядах главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард. Джеррард и Шкртел играли вместе в «Ливерпуле».

Шкртел выступал за петербургский «Зенит» с 2004 по 2007 год.

Ранее шотландский клуб «Рейнджерс» официально объявил о назначении известного в прошлом английского футболиста Стивена Джеррарда главным тренером команды.