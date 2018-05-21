«Вольфсбург» обыграл «Хольштейн» и сохранил прописку в Бундеслиге

Футбольный клуб «Вольфсбург» на выезде одержал минимальную победу над «Хольштейном» в ответном переходном матче за право выступать в немецкой Бундеслиге в следующем сезоне.

Единственный гол во встрече забил Робин Кнохе.

Первая игра между командами завершилась со счётом 3:1 в пользу «Вольфсбурга», который, таким образом, выиграл по сумме двух матчей и остался в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» обыграл «Баварию» и стал обладателем Кубка Германии по футболу.