«Вольфсбург» обыграл «Хольштейн» и сохранил прописку в Бундеслиге
Футбольный клуб «Вольфсбург» на выезде одержал минимальную победу над «Хольштейном» в ответном переходном матче за право выступать в немецкой Бундеслиге в следующем сезоне.
Единственный гол во встрече забил Робин Кнохе.
Первая игра между командами завершилась со счётом 3:1 в пользу «Вольфсбурга», который, таким образом, выиграл по сумме двух матчей и остался в высшем дивизионе чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» обыграл «Баварию» и стал обладателем Кубка Германии по футболу.
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