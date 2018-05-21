Олимпийский чемпион Алябьев позитивно относится к назначению Польховского тренером женской сборной России по биатлону
«К назначению Польховского тоже отношусь позитивно. Он грамотный специалист, прошедший советскую школу биатлона. Со своими обязанностями справится неплохо. Важно, чтобы у них с Хованцевым наладилось взаимопонимание, тогда результат появится», — приводит слова Алябьева в беседе с корреспондентом RT.
Ранее он прокомментировал назначение Хованцева на пост главного тренера сборной России по биатлону.