Олимпийский чемпион Алябьев позитивно относится к назначению Польховского тренером женской сборной России по биатлону

Олимпийский чемпион 1980 года Анатолий Алябьев рассказал, как относится к назначению Валерия Польховского на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«К назначению Польховского тоже отношусь позитивно. Он грамотный специалист, прошедший советскую школу биатлона. Со своими обязанностями справится неплохо. Важно, чтобы у них с Хованцевым наладилось взаимопонимание, тогда результат появится», — приводит слова Алябьева в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он прокомментировал назначение Хованцева на пост главного тренера сборной России по биатлону.