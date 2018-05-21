Эксперт прокомментировал отсутствие США и Канады в финале чемпионата мира по хоккею

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Олимпийский чемпион Александр Пашков в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал отсутствие США и Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2018 года.

«Меня не удивило, что ни одна сборная из Северной Америки не пробилась в финал», — сказал он.

По его словам, сборные Соединённых Штатов и Канады были укомплектованы с расчётом на слабость соперников, в первую очередь европейцев.

«Они не думали, что коллективы Старого Света окажут им такое сопротивление, — и это, кстати, доказала швейцарская сборная», — отметил Пашков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в беседе с НСН рассказал, почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею.

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