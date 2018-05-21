Смолов рассказал, как ему помогла Лопырёва

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Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдор Смолов рассказал, как ему помог роман с моделью и телеведущей Викторией Лопырёвой.

«Роман с Лопырёвой добавил мне статуса? Да, это глупо отрицать. Потому что на тот момент я в футболе ничего не выиграл и даже толком ещё не играл. Но за счёт того, что рядом была Виктория, которая очень популярна в плане медийности, это имело место быть», — сказал Смолов в интервью YouTube-каналу «Foot’больные люди».

По словам форварда, ему не нравилась сложившаяся ситуация и он понимал, что это мешало ему играть в футбол.

Ранее Смолов рассказал, почему заплакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций.

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