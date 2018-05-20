«Реал Мадрид» обыграл «Фенербахче» в финале баскетбольной Евролиги
«Реал Мадрид» одержал победу над турецким «Фенербахче» в финальном матче баскетбольной Евролиги.
Встреча завершилась со счётом 85:80.
«Реал» в 10-й раз в своей истории стал обладателем главного еврокубка, мадридский клуб является самым титулованным участником турнира.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги.
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