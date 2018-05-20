«Реал Мадрид» обыграл «Фенербахче» в финале баскетбольной Евролиги

«Реал Мадрид» одержал победу над турецким «Фенербахче» в финальном матче баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 85:80.

«Реал» в 10-й раз в своей истории стал обладателем главного еврокубка, мадридский клуб является самым титулованным участником турнира.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги.