Рыбакина вышла во второй круг теннисного турнира в Страсбурге

Россиянка Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.

В стартовом матче она одержала победу над венесуэльской спортсменкой Андреей Гамис со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту.

Во втором раунде Рыбакина встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Ранее сообщалось, что Вихлянцева пробилась во второй круг теннисного турнира в Страсбурге.