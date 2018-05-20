Рыбакина вышла во второй круг теннисного турнира в Страсбурге
Россиянка Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov/Global Look Press
В стартовом матче она одержала победу над венесуэльской спортсменкой Андреей Гамис со счётом 6:3, 6:1.
Продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту.
Во втором раунде Рыбакина встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.
Ранее сообщалось, что Вихлянцева пробилась во второй круг теннисного турнира в Страсбурге.
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