Сборная США разгромила Канаду в матче за третье место на ЧМ-2018 по хоккею

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Сборная США одержала крупную победу над Канадой в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (27-я и 59-я минуты), Ник Бонино (54-я) и Андерс Ли (58-я).

Канадцы ответили точным броском Марка-Эдуара Власича (39-я минута).

Финал мирового первенства пройдёт 20 мая и начнётся в 21:15 мск. В решающем поединке сойдутся Швеция и Швейцария.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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