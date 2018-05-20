Сборная США разгромила Канаду в матче за третье место на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная США одержала крупную победу над Канадой в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (27-я и 59-я минуты), Ник Бонино (54-я) и Андерс Ли (58-я). Канадцы ответили точным броском Марка-Эдуара Власича (39-я минута). Финал мирового первенства пройдёт 20 мая и начнётся в 21:15 мск. В решающем поединке сойдутся Швеция и Швейцария. Ранее в датском отеле прокомментировали информацию о тратах сборной России по хоккею на алкоголь и икру.