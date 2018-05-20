Сборная США разгромила Канаду в матче за третье место на ЧМ-2018 по хоккею
Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (27-я и 59-я минуты), Ник Бонино (54-я) и Андерс Ли (58-я).
Канадцы ответили точным броском Марка-Эдуара Власича (39-я минута).
Финал мирового первенства пройдёт 20 мая и начнётся в 21:15 мск. В решающем поединке сойдутся Швеция и Швейцария.
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