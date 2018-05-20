Лидер «Джиро д’Италия» Йейтс победил на 15-м этапе велогонки

Британский велогонщик Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott одержал победу на 15-м этапе престижной многодневки «Джиро д’Италия» с горным финишем и укрепил своё положение в общем зачёте.

Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен с преимуществом в 41 секунду оторвался от группы преследователей, в которой были колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны» и голландец Том Дюмулен из Sunweb, занявшие второе и третье места соответственно.

Дюмулен проигрывает Йейтсу 2 минуты 11 секунд в генеральной классификации, итальянец Доменико Поццовиво (Bahrain Merida) — 2 минуты 28 секунд.

Ранее сообщалось, что британский велогонщик Фрум выиграл 14-й этап «Джиро д’Италия».