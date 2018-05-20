Конте заявил, что готов уйти из «Челси» ради общего блага

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте высказал мнение о своём будущем в клубе.

«Я связан с клубом контрактом и полностью предан ему. Начиная с первого матча сезона я постоянно подвергался критике, однако моя позиция остаётся неизменной: я предан своему клубу. Я уважаю свой клуб и уверен, что в любом случае он примет лучшее решение», — приводит слова Конте пресс-служба «Челси».

Он отметил, что за два сезона в «Челси» искренне полюбил клуб и его болельщиков.

«Если для общего блага наши пути должны разойтись, я приму это. На протяжении всего сезона появлялись слухи о моём уходе в сборную или другой клуб, однако я на каждой пресс-конференции стоял на том, что остаюсь со своей командой. Я полностью соблюдаю условия контракта, однако такова специфика нашей работы. Руководство вправе принять любое решение, которое принесёт пользу команде», — добавил итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и в восьмой раз стал обладателем Кубка Англии по футболу.