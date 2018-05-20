Кузнецов: поражение от «Тампы» в пятом матче серии будет для «Вашингтона» хорошим уроком

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

««Никакого напряжения перед игрой с «Тампой» не было. Наоборот, приятное волнение, как когда-то ждёшь чего-то хорошего. Немножко медленно начали. Всего два броска за стартовый период – так, конечно, нельзя играть. Но ничего, будет для «Вашингтона» хорошим уроком. Потом постарались вернуться в игру, в принципе, получалось многое во втором и третьем периоде. Но опять не получилось забить», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что причиной поражение стал медленный старт и не реализация созданных моментов.

«Во втором периоде не хватило одного гола. Хотя всё равно много позитивного в нашей игре, это должно перенестись на следующий, домашний, матч», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Кузнецов установил новый рекорд результативности «Вашингтона» в плей-офф НХЛ, превзойдя достижение Александра Овечкина.