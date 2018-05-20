Шарапова: я хорошо сражалась в матче с Халеп
«Конечно, мы с Халеп провели разное количество часов на корте до нашего матча, но, когда ты выходишь на игру, это уже теряет своё значение. Ты лишь пытаешься играть. Считаю, что я хорошо сражалась», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.
Она также осталась довольна своим выступлением на турнире в Риме.
«Матчи против Халеп всегда забирают много энергии. Но несмотря на это, я всё выдержала физически. Из этой недели я могу извлечь немало позитива», — заключила Шарапова.
Ранее российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Риме.