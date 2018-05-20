Шарапова: я хорошо сражалась в матче с Халеп

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Российская теннисистка Мария Шарапова выразила удовлетворение своей игрой в полуфинальном матче Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме с румынкой Симоной Халеп, несмотря на поражение.

«Конечно, мы с Халеп провели разное количество часов на корте до нашего матча, но, когда ты выходишь на игру, это уже теряет своё значение. Ты лишь пытаешься играть. Считаю, что я хорошо сражалась», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.

Она также осталась довольна своим выступлением на турнире в Риме.

«Матчи против Халеп всегда забирают много энергии. Но несмотря на это, я всё выдержала физически. Из этой недели я могу извлечь немало позитива», — заключила Шарапова.

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Риме.

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