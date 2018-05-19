Шарапова уступила Халеп в полуфинале турнира WTA в Риме
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
- Reuters
Шарапова в трёх партиях уступила румынке Симоне Халеп со счётом 6:4, 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.
В финале первая ракетка мира встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Ранее Шарапова заявила, что её спортивная карьера находится в стадии завершения.
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