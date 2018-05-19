Шарапова уступила Халеп в полуфинале турнира WTA в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Reuters

Шарапова в трёх партиях уступила румынке Симоне Халеп со счётом 6:4, 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В финале первая ракетка мира встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Ранее Шарапова заявила, что её спортивная карьера находится в стадии завершения.