Широков назвал себя лучшим футболистом России в XXI веке

Бывший капитан сборной России Роман Широков ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом России в XXI веке.

«Если можно называть себя, значит, я», — приводит слова Широкова YouTube-канал oSporte TV.

Он также привёл топ-3 игроков чемпионата России, включив в этот список полузащитников «Локомотива» Игоря Денисова и Мануэла Фернандеша, а также вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.