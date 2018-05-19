Широков назвал себя лучшим футболистом России в XXI веке

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Бывший капитан сборной России Роман Широков ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом России в XXI веке.

«Если можно называть себя, значит, я», — приводит слова Широкова YouTube-канал oSporte TV

Он также привёл топ-3 игроков чемпионата России, включив в этот список полузащитников «Локомотива» Игоря Денисова и Мануэла Фернандеша, а также вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

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