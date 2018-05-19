Хоккеист Овечкин и фигуристка Сотникова снялись в новом клипе Бузовой
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова приняли участие в съёмках нового клипа Ольги Бузовой на песню «Чемпион».
Действие клипа разворачивается на стадионе имени Стрельцова в Москве. Кроме того, в ролике присутствуют моменты из выступлений хоккеистов на Олимпийских играх 2018 года и голы из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Ранее Бузова объяснила, почему болеет за «Спартак».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube