Бузова объяснила, почему болеет за «Спартак»

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Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что переживала за московский «Локомотив», когда была в отношениях с полузащитником железнодорожников Дмитрием Тарасовым.

«Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно «Локомотив», а команду, в которой играл любимый человек. После развода в «Локо» не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушёл в «Спартак», поэтому сейчас болею за этот клуб. Там также играют мужья других моих подруг — Денис Глушаков и Дима Комбаров», — цитирует Бузову StarHit.

Она также рассказала, что в последнее время стала следить за хоккеем и, в частности, за Национальной хоккейной лигой.

Ранее Бузова призналась, что болеет за «Спартак».

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