Бузова призналась, что болеет за «Спартак»

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Известная телеведущая Ольга Бузова прокомментировала татуировку своего поклонника, на которой она изображена в форме московского «Спартака».

«Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно, приятно. Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно в интервью заявил, что «Мало половин» — одна из его любимых песен. Не зря я болею за «Спартак», — написала Бузова в своём Instagram.

Телеведущая также отметила, что ей понравилась форма действующего чемпиона России.

Бузова была замужем за игроком московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

Ранее Тарасов сделал предложение подруге спустя год после развода с Бузовой.

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