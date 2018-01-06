Бузова призналась, что болеет за «Спартак»

Известная телеведущая Ольга Бузова прокомментировала татуировку своего поклонника, на которой она изображена в форме московского «Спартака».

«Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно, приятно. Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно в интервью заявил, что «Мало половин» — одна из его любимых песен. Не зря я болею за «Спартак», — написала Бузова в своём Instagram.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 5, 2018 at 10:01 PST

Телеведущая также отметила, что ей понравилась форма действующего чемпиона России.

Бузова была замужем за игроком московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

Ранее Тарасов сделал предложение подруге спустя год после развода с Бузовой.