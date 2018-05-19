Заключительный этап КМ по санному спорту пройдёт в Сочи в 2019 году

Короткая ссылка
Заключительный, девятый этап Кубка мира по санному спорту следующего сезона пройдёт в Сочи в конце февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Федерации санного спорта России (ФССР) Станислава Тюрина.

Он отметил, что 22 февраля состоятся соревнования Кубка наций, а 23 и 24 февраля — старты Кубка мира.

Ранее сообщалось, что ФССР выдвинула Гарт кандидатом в члены исполкома Международной федерации санного спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных