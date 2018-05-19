Заключительный этап КМ по санному спорту пройдёт в Сочи в 2019 году

Заключительный, девятый этап Кубка мира по санному спорту следующего сезона пройдёт в Сочи в конце февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Федерации санного спорта России (ФССР) Станислава Тюрина. Он отметил, что 22 февраля состоятся соревнования Кубка наций, а 23 и 24 февраля — старты Кубка мира. Ранее сообщалось, что ФССР выдвинула Гарт кандидатом в члены исполкома Международной федерации санного спорта.