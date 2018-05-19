Гимнастка Мустафина пропустит турнир в Хорватии из-за травмы
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсменки Сергея Старкина.
«Алия получила небольшую травму мениска и пропустит турнир в Хорватии. Мне сложно сейчас говорить, когда случилось это повреждение, боль появилась после чемпионата России», — сказал Старкин.
Он отметил, что Мустафина не перестала тренироваться, а только на время отказалась от определённых упражнений, чтобы минимизировать нагрузку на колено.
«Рассчитываем, что в конце мая Мустафина начнёт тренироваться в полную силу», — добавил Старкин.
Ранее гимнастка Мустафина сообщила о разводе с бобслеистом Зайцевым.