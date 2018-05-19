Гимнастка Мустафина пропустит турнир в Хорватии из-за травмы

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина пропустит турнир в Хорватии, который состоится с 24 по 27 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсменки Сергея Старкина.

«Алия получила небольшую травму мениска и пропустит турнир в Хорватии. Мне сложно сейчас говорить, когда случилось это повреждение, боль появилась после чемпионата России», — сказал Старкин.

Он отметил, что Мустафина не перестала тренироваться, а только на время отказалась от определённых упражнений, чтобы минимизировать нагрузку на колено.

«Рассчитываем, что в конце мая Мустафина начнёт тренироваться в полную силу», — добавил Старкин.

Ранее гимнастка Мустафина сообщила о разводе с бобслеистом Зайцевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных