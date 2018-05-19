Тотти отдал мальчику ракетку, подаренную теннисистом Зверевым

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Немец Александр Зверев после победы над бельгийцем Давидом Гоффеном в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме подарил свою ракетку бывшему футболисту «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти.

Чемпион мира 2006 года сразу отдал подарок мальчику, который сидел рядом с ним.

Ранее Шарапова заявила, что её спортивная карьера находится в стадии завершения.

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