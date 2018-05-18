Шарапова пробилась в полуфинал турнира WTA в Риме

Россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

В матче 1/4 финала Шарапова одержала волевую победу над латвийкой Еленой Остапенко.

Встреча продолжалась 3 часа 12 минут и завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:5.

За выход в финал Шарапова посоревнуется либо с румынкой Симоной Халеп, либо с француженкой Каролин Гарсией.

Ранее сообщалось, что Остапенко будет играть в паре с Весниной на «Ролан Гаррос».