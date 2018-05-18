Николишин прокомментировал желание Дацюка продолжить выступление за сборную России по хоккею

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России по хоккею Андрей Николишин высказал мнение о желании Павла Дацюка продолжить выступать за национальную команду.

«Состав национальной команды определяется по мастерству, а не по возрасту. Если человек в 40 лет является первым центрфорвардом страны, то федерации стоит задуматься о состоянии нашего хоккея», — заявил Николишин RT.

Ранее Николишин оценил выступление хоккеистов из НХЛ в составе сборной России на ЧМ.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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