Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой мира по шахматам

Короткая ссылка
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила свою соотечественницу Тань Чжунъи в матче за титул чемпионки мира по шахматам.

В заключительной, десятой партии шахматистки сыграли вничью. Таким образом, Цзюй Вэньцзюнь набрала 5,5 очка (у её соперницы — 4,5) и впервые в карьере стала чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России поддержит Кирсана Илюмжинова на выборах главы ФИДЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных