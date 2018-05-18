Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой мира по шахматам
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила свою соотечественницу Тань Чжунъи в матче за титул чемпионки мира по шахматам.
В заключительной, десятой партии шахматистки сыграли вничью. Таким образом, Цзюй Вэньцзюнь набрала 5,5 очка (у её соперницы — 4,5) и впервые в карьере стала чемпионкой мира.
Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России поддержит Кирсана Илюмжинова на выборах главы ФИДЕ.
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