Нойер вошёл в заявку «Баварии» на финал Кубка Германии

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер восстановился после травмы и включён в заявку команды на финальный матч Кубка Германии с «Айнтрахтом».

Об этом сообщает официальный сайт «Баварии». Нойер не выходил на поле с сентября 2017 года из-за тяжёлой травмы ноги. Финал турнира состоится 19 мая в Берлине. Ранее сообщалось, что Сандро Вагнер расплакался на тренировке «Баварии» из-за невызова в сборную Германии на ЧМ-2018 по футболу.