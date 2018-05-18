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Нойер вошёл в заявку «Баварии» на финал Кубка Германии

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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер восстановился после травмы и включён в заявку команды на финальный матч Кубка Германии с «Айнтрахтом».

Об этом сообщает официальный сайт «Баварии».

Нойер не выходил на поле с сентября 2017 года из-за тяжёлой травмы ноги.

Финал турнира состоится 19 мая в Берлине.

Ранее сообщалось, что Сандро Вагнер расплакался на тренировке «Баварии» из-за невызова в сборную Германии на ЧМ-2018 по футболу.

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