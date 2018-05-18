WADA по-прежнему ждёт от СК России ответа на предложение о сотрудничестве

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по-прежнему ждёт от Следственного комитета России ответа на предложение о сотрудничестве по вопросу расследования дела о манипуляциях в Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора WADA Оливье Ниггли.

«Во время Игр в Пхёнчхане мы предложили сотрудничество Следственному комитету. К сожалению, мы до сих пор не получили ответа», — заявил Ниггли.

Кроме того, он сказал, что WADA не получало документов от СК, в которых говорится о лживых показаниях Григория Родченкова.

«Не знаю, какую почтовую службу они используют, но она очень медленная», — отметил Ниггли.

Ранее сообщалось, что WADA восстановило в правах национальное антидопинговое агентство Кувейта.

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