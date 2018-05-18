Агент прокомментировал интерес «Зенита» к футболисту Наингголану
Бельгийский агент Сантуш Верхулист, который работает с бывшим защитником «Зенита» Николасом Ломбертсом, прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский клуб может подписать полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана.
«Зенит» предлагает большие деньги за Наингголана? Не думаю, что это случится. Его могут подписать «Челси» и китайские клубы», — приводит слова Верхулиста «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Денисов может вернуться в «Зенит», Оздоев — в «Локомотив».
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