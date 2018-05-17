Сборная Швеции стала полуфиналистом ЧМ по хоккею в Дании
Сборная Швеции одержала победу над командой Латвии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Дании.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Победу шведам принесли шайбы Филипа Форсберга, Виктора Арвидссона и Оливера-Экмана Ларссона.
Сборная Латвии ответила голами Теодора Блюгерса и Рудольфа Балцераса.
Соперником сборной Швеции в полуфинале станет команда США.
В другом полуфинале сойдутся команды Швейцарии и Канады.
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