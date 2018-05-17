Сборная Швейцарии обыграла Финляндию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Дании.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе сборной Финляндии забили Маркус Нутиваара и Мико Рантанен.
Швейцарцы ответили шайбами Энцо Корви, Йоэля Вермина и Грегори Хофмана.
Соперником сборной Швейцарии в полуфинале станет команда Канады, одолевшая россиян.
Ранее сообщалось, что сборная США вышла в полуфинал ЧМ по хоккею, обыграв Чехию.
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