Сборная Швейцарии обыграла Финляндию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе сборной Финляндии забили Маркус Нутиваара и Мико Рантанен. Швейцарцы ответили шайбами Энцо Корви, Йоэля Вермина и Грегори Хофмана. Соперником сборной Швейцарии в полуфинале станет команда Канады, одолевшая россиян. Ранее сообщалось, что сборная США вышла в полуфинал ЧМ по хоккею, обыграв Чехию.