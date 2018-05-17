Макдэвид прокомментировал победу над сборной России на ЧМ по хоккею

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид прокомментировал победу над национальной командой России в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Дании.

«Большинство очень важно. На групповом раунде у нас не очень хорошо получалось его реализовывать, но сегодня мы были опасны в атаке, сделали много хороших вещей как в равных составах, так и в большинстве», — приводит слова Макдэвида «Чемпионат».

Он отметил, что победа над командой России показала, что у канадцев есть характер.

«Мы не сломались. Может быть тяжело, когда ты забиваешь, а соперник отыгрывается, особенно в конце матча. Но мы показали устойчивость, не сдавались и продолжали давить. Нашли путь к победе», — добавил хоккеист.

Ранее Павел Дацюк заявил о желании продолжить выступления за сборную России по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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